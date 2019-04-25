2019-04-25T12:41:23+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют с «Уралом» в серой форме

Матч начнется в 19:30 по самарскому времени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» после 24 туров занимают 13 место в турнирной таблице.«Крылья» после 24 туров занимают 13 место в турнирной таблице.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На стадионе «Самара Арена» прошло предматчевое совещание перед игрой 25 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал». На нем определились, в каких формах сыграют команды. «Крылья» выйдут в серых футболках и темных шортах, «Урал» сыграет в оранжевом комплекте формы.

Напомним, матч пройдет в четверг, 25 апреля, на «Самара Арене» в 19:30 по местному времени. «КП-Самара» проведет прямую трансляцию со стадиона.

«Крылья» после 24 туров занимают 13 место в турнирной таблице, «Урал» на 11 строчке. Команды разделяют 3 очка. Между ними находится «Динамо», которое уже сыграло свой матч в 25 туре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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