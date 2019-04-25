1 мая в центре Самары запретили продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-25T13:21:28+03:00

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В центре Самары 1 мая 2019 не будут продавать алкоголь, сообщает пресс-служба регионального правительства. Запрет будет действовать с 8:00 до 17:30 и будет распространяться на магазины на:

улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской (нечётная сторона – дома № 13-21, чётная сторона – дома № 10-26);

улице Галактионовской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской (нечётная сторона – дома № 97-145, чётная сторона – дома № 100-102а);

улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской (нечётная сторона – дома № 17-41а, чётная сторона – дома № 12-30);

улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской (нечётная сторона – дома № 177-181, чётная сторона – дома № 176-210);

улице Молодогвардейской от улицы Ленинградской до Студенческого переулка (нечётная сторона – дома № 55-151, чётная сторона – дома № 74-202).

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ИСТОЧНИК KP.RU