2019-04-25T13:36:25+03:00
Общество

Играла в "пропади на сутки"? В Самаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку

По словам полицейских, Софья вернулась домой живой и здоровой
Михаил ГОРЮНОВ
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Софью искали волонтеры и полицейскиеСофью искали волонтеры и полицейскиеФото: соцсети
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В Самаре 25 апреля завершились поиски без вести пропавшего ребенка. 12-летнюю Софью Паршину, объявленную в розыск накануне, нашли живой и здоровой.

- Девочка нашлась, противоправных действий в отношении нее совершено не было, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что Софью искали полицейские Промышленного района. Ушла из дома на улице Актарской она 24 апреля примерно в 12-00. Где была школьница - правоохранители не сообщают. В социальных сетях пользователи не исключают, что девушка приняла участие в популярной ныне среди подростков игре - "Пропади на сутки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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