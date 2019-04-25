Играла в "пропади на сутки"? В Самаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-25T13:36:25+03:00

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В Самаре 25 апреля завершились поиски без вести пропавшего ребенка. 12-летнюю Софью Паршину, объявленную в розыск накануне, нашли живой и здоровой.

- Девочка нашлась, противоправных действий в отношении нее совершено не было, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что Софью искали полицейские Промышленного района. Ушла из дома на улице Актарской она 24 апреля примерно в 12-00. Где была школьница - правоохранители не сообщают. В социальных сетях пользователи не исключают, что девушка приняла участие в популярной ныне среди подростков игре - "Пропади на сутки".

ИСТОЧНИК KP.RU