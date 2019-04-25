С начала 2019 года в Самарской области выявили 13 случаев бешенства

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-25T13:44:22+03:00

Недавно зафиксировали три очага – в Красноярском районе, Жигулевске и Октябрьске

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Сотрудники Россельхознадзора по региону выявили в Самарской области третий случай бешенства – в Красноярском районе в селе Соколинка. Там местные жители нашли тело лисы.

- Сельчане, как этого требуют ветеринарные правила – отправили труп животного на лабораторные исследования. Результаты анализов подтвердили, что в головном мозге лисы присутствует антиген вируса бешенства. В связи с этим в границах села Соколинка объявлен карантин по бешенству – до 23 июня 2019 года, - говорится в сообщении.

Напомним, еще два случая зафиксировали в Октябрьске и Жигулевске. В Октябрьске на улице Белорусской местные жители нашли погибшую лису. Карантин ввели до 19 июня. В Жигулевске бешенством заболела домашняя собака. Там карантин будет действовать до 26 мая.

Всего в регионе с начала года зарегистрировали 13 случаев бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU