С начала 2019 года в Самарской области выявили 13 случаев бешенства
Сотрудники Россельхознадзора по региону выявили в Самарской области третий случай бешенства – в Красноярском районе в селе Соколинка. Там местные жители нашли тело лисы.
- Сельчане, как этого требуют ветеринарные правила – отправили труп животного на лабораторные исследования. Результаты анализов подтвердили, что в головном мозге лисы присутствует антиген вируса бешенства. В связи с этим в границах села Соколинка объявлен карантин по бешенству – до 23 июня 2019 года, - говорится в сообщении.
Напомним, еще два случая зафиксировали в Октябрьске и Жигулевске. В Октябрьске на улице Белорусской местные жители нашли погибшую лису. Карантин ввели до 19 июня. В Жигулевске бешенством заболела домашняя собака. Там карантин будет действовать до 26 мая.
Всего в регионе с начала года зарегистрировали 13 случаев бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU