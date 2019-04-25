2019-04-25T14:24:54+03:00
Общество

В Самаре на кладбище, где похоронены погибшие бойцы, появились «семейные захоронения»

Разбираться с ними будут в прокуратуре и мэрии
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: twitter.com/KhinshteinФото: twitter.com/Khinshtein
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В Самаре на «Аллее Славы» на Городском кладбище, где похоронены погибшие бойцы и почетные граждане, нашли «семейные захоронения». Об этом в своем Твиттере написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Вскрылась серьезная проблема: с 2016 на «Аллее Славы», где лежат умершие от ран бойцы, почетные граждане, Герои, начали появляться некие «семейные захоронения». Проблема в отсутствии правового статуса «Аллеи», - написал Хинштейн.

К решению проблемы депутат подключил прокуратуру и мэрию. В ближайшее время «Аллея Славы» получит статус, который будет препятствовать появлению там посторонних захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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