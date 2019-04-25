Техническая грамотность – залог успешного трудоустройства: представители РЖД прочитали лекцию для студентов СамГУПС

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-25T15:04:47+03:00

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Представители РЖД встретились со студентами СамГУПС и прочитали для них лекцию. На встрече поговорили о безопасности на транспорте, а также о том, как важно быть технически подкованным и грамотным, чтобы не допускать ЧП.

- Молодые, а главное, грамотные специалисты сегодня на вес золота. На минувшем распределении выпускников «расхватали» всех, потому что студенты СамГУПС очень востребованы на предприятиях, - отметили в РЖД. - Куйбышевская железная дорога имеет договор с университетом и регулярно проводит встречи и обучающие лекции со своими будущими кадрами. Это позволяет студентам ближе знакомиться с профессией и задавать интересующие вопросы.

Организовал встречу Центр развития карьеры и целевого обучения. На лекцию он пригласил студентов СОДП, ПСиПМ и СИТ.

- Такие встречи мотивируют студентов вуза достойно учиться и напоминают, что попадание в кадровый резерв ОАО «РЖД» - это прекрасная возможность для карьерного роста и развития в профессиональном плане, - отметили в СамГУПС.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU