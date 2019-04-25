Виктор Часовских: "При начислении оплаты за вывоз мусора в Самарской области нужен индивидуальный подход"

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-25T15:43:28+03:00

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В Общественной палате Самарской области прокомментировали инициативу городских коллег по изменению стоимости вывоза мусора для жителей региона, не дожидаясь решений об изменении норматива. Здесь считают это решение, а уж тем более озвученные конкретные цифры, немного поспешными. Глава фонда ЖКХ Контроль Виктор Часовских объяснил свою позицию журналисту "КП-Самара":

- Я против того, чтобы называть прямо сейчас конкретные цифры. Вот идет речь о 80 рублях, а вдруг это будет 79? Или 81? И все скажут, что мол опять нас обманули. Сейчас Общественная палата проводит изучение общественного мнения. Мы много выезжаем в населенные пункты, разговариваем с жителями, с регоператором, администрацией. И у всех мнения разные. Нужно в целом менять территориальную схему, дорабатывать ее. И пока самым оптимальным на наш взгляд видится индивидуальный подход для каждого конкретного населенного пункта. Я думаю, что нужно обобщить все данные и уже на основании их проводить какие-то решения, - объяснил Виктор Часовских.

После глубокого анализа свои предложения в Общественной палате Самарской области направят руководству региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU