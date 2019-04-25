2019-04-25T18:49:05+03:00
Общество

Тольяттинский бизнесмен предложил свою систему для тушения пожара в соборе Парижской Богоматери

Сергей Лекторович написал письмо с предложением помощи президенту Франции Макрону
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Сергей Лекторович - тольяттинский бизнесменСергей Лекторович - тольяттинский бизнесменФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандально известный бизнесмен из Тольятти Сергей Лекторович предложил установить в соборе Парижской Богоматери собственную систему пожаротушения. Письмо с описанием проекта предприниматель отправил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

- Мы предлагаем французской стороне бесплатное проектирование и доставку систем пожаротушения нашего производства для защиты помещений собора Парижской Богоматери, с ценными экспонатами. Наши системы пожаротушения как раз рассчитаны на защиту подобных пространств. Мы также готовы адаптировать цвет установки с учетом архитектуры и эстетики объекта, – объясняет задумку Сергей Лекторович.

По словам бизнесмена, системы пожаротушения безвредны для ценностей: в них содержится безвредное газовое огнетушащее вещество.

- Господин Президент! Примите искренние соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари. Наша общемировая задача – сохранить культурное наследие для потомков, поэтому судьба памятников архитектуры такого масштаба не может быть нам безразлична, - написал в письме Лекторович. – Наши системы созданы с учётом особенностей помещений, подобных Собору Парижской Богоматери, и могут использоваться без ущерба для фресок, картин и мебели. С нашей помощью вы сможете сохранить конструкции собора и его отделку.

Получил ли Макрон письмо, неизвестно.

Имя Сергея Лекторовича неоднократно всплывало в прессе в связи со смертельным ДТП с его участием. В 2012 году бизнесмен на «Туареге» выехал на встречку и протаранил авто ВАЗ-21053. В ней семья Тихоновых ехала крестить ребенка. Его мать в этой аварии погибла. Лекторович скрылся с места ДТП, однако потом сам сдался полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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