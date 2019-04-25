Форвард «КС» Александр Соболев помог «Енисею» обыграть «Оренбург»

СЕГОДНЯ 19:50 2019-04-25T19:50:09+03:00

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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, который вторую половину сезона проводит в аренде в «Енисее», помог красноярцам сотворить сенсацию. Подопечные Дмитрия Аленичева обыграли в матче 25 тура РПЛ открытие чемпионата – «Оренбург». Встреча проходила в Красноярске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Александр Соболев открыл счет в игре. Сделал он это на 36 минуте с пенальти. В концовке матча «Оренбург» усилиями Джордже Деспотовича счет сравнял, однако на 93 минуте победу «Енисею» принес Александр Кутьин.

Напомним, Соболев перешел в «Крылья» в середине прошлого сезона. В составе самарцев он отыграл 24 встречи и отметился 9 голами.

ИСТОЧНИК KP.RU