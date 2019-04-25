В Самаре за взятку в 135 тысяч рублей задержали управляющего микрорайоном в Куйбышевском районе
В Самаре задержали управляющего микрорайоном «Придорожный №1» Дмтрия Гуренкова. Об этом сообщил в своем «Твиттере» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
- Сегодня с поличным при получении 135 тысяч рублей задержан экс-руководитель самарского отделения «Национально-Освободительного Движения», управляющий микрорайоном Куйбышевского района Дмитрий Гуренков, - написал депутат. – Сколь веревочке ни виться…
По информации Хинштейна, Дмитрий Гуренков взял деньги, взамен пообещав перевести 5 домов в другую управляющую компанию. Всего Гуренков просил 270 тысяч рублей.
- Не злорадствую, но на протяжении 2015-2016 г этот деятель писал на меня во все инстанции. Обвинял, что я «агент Госдепа» и в «угоду пятой колонне» клевещу на истинных патриотов: Меркушкина, Фурсова и т.п. Надеюсь, «истинные патриоты» принесут ему теперь хотя бы передачу в СИЗО, - иронизирует Александр Хинштейн.
Напомним, что Дмитрий Гуренков известен в Самаре своей непримиримой позицией к врагам режима, а также постоянным желанием выводить их на чистую воду. Не все обвинения правда были хоть как-то доказаны.
ИСТОЧНИК KP.RU