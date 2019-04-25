В Самаре за взятку в 135 тысяч рублей задержали управляющего микрорайоном в Куйбышевском районе

СЕГОДНЯ 20:01 2019-04-25T20:22:49+03:00

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В Самаре задержали управляющего микрорайоном «Придорожный №1» Дмтрия Гуренкова. Об этом сообщил в своем «Твиттере» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Сегодня с поличным при получении 135 тысяч рублей задержан экс-руководитель самарского отделения «Национально-Освободительного Движения», управляющий микрорайоном Куйбышевского района Дмитрий Гуренков, - написал депутат. – Сколь веревочке ни виться…

По информации Хинштейна, Дмитрий Гуренков взял деньги, взамен пообещав перевести 5 домов в другую управляющую компанию. Всего Гуренков просил 270 тысяч рублей.

- Не злорадствую, но на протяжении 2015-2016 г этот деятель писал на меня во все инстанции. Обвинял, что я «агент Госдепа» и в «угоду пятой колонне» клевещу на истинных патриотов: Меркушкина, Фурсова и т.п. Надеюсь, «истинные патриоты» принесут ему теперь хотя бы передачу в СИЗО, - иронизирует Александр Хинштейн.

Напомним, что Дмитрий Гуренков известен в Самаре своей непримиримой позицией к врагам режима, а также постоянным желанием выводить их на чистую воду. Не все обвинения правда были хоть как-то доказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU