В Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали тысячу человек

СЕГОДНЯ 20:40 2019-04-25T20:40:25+03:00

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25 апреля в 18:31 на пульт управления Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Самарской области поступил вызов в торговый центр «МЕГА» на Московском шоссе. В помещении сработала пожарная сигнализация .

- К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова № 2, - сообщают в региональном ГУ МЧС России.

Пожарные прибыли на место вызова в 18.56. Подразделения обследовали здание торгового центра, однако возгорания не обнаружили. Сообщается, что сигнализация сработала ошибочно. Однако из торгового центра на всякий случай – в целях безопасности – эвакуировали сотрудников и посетителей, около тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU