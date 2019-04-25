2019-04-25T21:55:04+03:00
Спорт

Полумарафон "ЗаБег"-2019 в Самаре пройдет рядом со стадионом "Самара-Арена"

В прошлом году спортивная акция собрала 2500 человек
Вера ЦЫГАНКОВА
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На выбор взрослым три дистанции 5 км, 10 км и полумарафон - 21 кмНа выбор взрослым три дистанции 5 км, 10 км и полумарафон - 21 км
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19 мая 2019 года в Самаре пройдет Всероссийский полумарафон «Забег». Мероприятия уже стало традиционным. Оно проводится третий год подряд и Самара в очередной раз принимает в нем участие.

В 2018 году «ЗаБег» объединил 15 городов России, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Казань, Ростове-на-Дону, Ярославль, Севастополь и другие. В этом году в нем примут участие уже 18 городов. Новички - Тула, Пермь и Старый Оскол.

На выбор взрослым три дистанции 5 км, 10 км и полумарафон - 21 км. Для детей организаторы приготовили 2-х километровую трассу. Пробежать ее можно будет вместе с родителями.

Кстати, самарскую трассу в этом году перенесли. Маршрут участников пройдет мимо стадиона "Самара Арена", а не вдоль набережной, как в прошлом году. Первый старт на 2км начинается в 9 часов утра. Ровно через час стартуют участники на дистанции 10 и 21 км. Финальный старт на 5 км будет дан в 12 часов.

"Забег" - это не просто испытание себя, это соревнование городов. В 2018-м победила Казань. В этом году определится новый чемпион и может быть им станет Самара.

Всю дополнительную информацию по продукту можно найти на сайте забег.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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