Экс-гендиректор РКЦ «Прогресс» потребовал компенсацию за увольнение

25 Апр 23:04 2019-04-25T23:06:10+03:00

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В Промышленном районном суде рассмотрели иск бывшего гендиректора РКЦ «Прогресс». Александр Кирилин обратился в суд, пытаясь доказать, что ему должны были выплатить компенсацию за увольнение. Бывший руководитель центра потребовал выплатить ему 3,6 млн рублей. Напомним, Кирилина обвиняют в превышении должностных полномочий. Гендиректора отстранили от работы. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, руководитель нанес ущерб в 2 миллиона евро. С учетом этих обстоятельств суд отказал в удовлетворении иска.

— После проверки финансово-хозяйственной деятельности РКЦ «Прогресс» выяснилось, что директор предприятия организовал крупные сделки и закупки с многочисленными нарушениями. Своими действиями Кирилин нанес материальный ущерб предприятию, — указано в решении суда. — В трудовом договоре, заключенном с Кирилиным, предусмотрена выплата компенсации при увольнении в размере 3 ежемесячных заработков. Однако она выплачивается только при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны работника. Однако служебная проверка. Таким образом, решение совета директоров «не производить выплату денежной компенсации при увольнении» является обоснованным и законным.

Александр Кирилин уже обжаловал решение суда.

По версии следствия, Кирилин заключил контракт на поставку гидравлического пресса по более высокой цене с "Союзобщемашимпортом". При этом на поставку компания затратила на два миллиона евро меньше, чем получила за эту сделку. Дальнейшая судьба денег не известна, следователи же настаивают, что эта сумма в результате грамотного распоряжения средствами могла бы остаться в собственности предприятия и быть потрачена на его нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU