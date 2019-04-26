В шаге от победы в Суперлиге: баскетболисты «Самары» обыграли питерский «Спартак» во втором матче финала

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-26T08:28:05+03:00

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Баскетбольный клуб «Самара» обыграл «Спартак» из Санкт-Петербурга во втором матче финальной серии Суперлиги. Встреча проходила в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 83:71. Таким образом счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу волжан.

- Две победы не значат, что на выезде мы будем спокойнее, - приводит слова главного тренера «Самары» Игоря Грачева пресс-служба клуба. - «Спартак» -очень домашняя команда, он редко проигрывает на своей площадке, его хорошо поддерживают болельщики. Наши болельщики сыграли сегодня важную роль, особенно, когда ребята подустали - в этот момент публика нас поддержала и погнала вперед. В Санкт-Петербурге будет очень сложно. Соперник почувствовал свою игру, он знает свою силу дома и наверняка будет рассчитывать на успешное выступление.

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 29 апреля. Если понадобится, еще одна игра состоится Северной столице 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU