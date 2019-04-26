В выходные в Самарской области может пройти гроза

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-26T08:39:12+03:00

Дожди обещают в воскресенье, в субботу – без осадков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье синоптики обещают в большинстве районов небольшой и умеренный дождь

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В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные. В субботу 27 апреля в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +2… +7, днем +16… +21.

В воскресенье, 28 апреля, в большинстве районов Самарской области пройдут небольшие и умеренные дожди, днем возможна гроза. Будут дуть юго-западный (ночью) и северо-западный (днем) ветра со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью +6… +11. Днем +16… +21.

Сегодня, в пятницу 26 апреля, без осадков, +16… +18.

ИСТОЧНИК KP.RU