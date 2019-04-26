В Самаре открывается переправа до Гавриловой Поляны, Винновки и Зольного

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-26T09:34:08+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в Самаре открываются речные перевозки до трех населенных пунктов – Винновки, Зольного и Гавриловой Поляны (спуск на улице Осипенко). 19 апреля уже открылись переправы из областной столицы до Рождествено, Гавриловой Поляны, Ширяево и Шелехмети. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Суда, которые ходят из Самары в Винновку, пройдут мимо Нижнего пляжа. Шелехмети, Винновки (село Осиновка – посадка и высадка через носовой трап судна).

Суда от улицы Осипенко в Самаре до Гавриловой Поляны продут мимо Барбошиной поляны и села Подгоры. Суда от Самары до Зольного – Барбошиной поляны, Ширяево, Богатыря, Солнечной Поляны.

Расписание можно посмотреть на сайте СРПП.

ИСТОЧНИК KP.RU