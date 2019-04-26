В Самаре открывается переправа до Гавриловой Поляны, Винновки и Зольного
В пятницу, 26 апреля, в Самаре открываются речные перевозки до трех населенных пунктов – Винновки, Зольного и Гавриловой Поляны (спуск на улице Осипенко). 19 апреля уже открылись переправы из областной столицы до Рождествено, Гавриловой Поляны, Ширяево и Шелехмети. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Суда, которые ходят из Самары в Винновку, пройдут мимо Нижнего пляжа. Шелехмети, Винновки (село Осиновка – посадка и высадка через носовой трап судна).
Суда от улицы Осипенко в Самаре до Гавриловой Поляны продут мимо Барбошиной поляны и села Подгоры. Суда от Самары до Зольного – Барбошиной поляны, Ширяево, Богатыря, Солнечной Поляны.
Расписание можно посмотреть на сайте СРПП.
ИСТОЧНИК KP.RU