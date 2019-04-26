СамГУПС занял третье место на «Самарской студвесне – 2019»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-26T12:30:05+03:00

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В Самаре прошел 67-ой областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна – 2019». Он стартовал 3 апреля и завершился на днях. Свои яркие и красочные программы представили представители 12 вузов региона. Среди них были и самые талантливые и творческие студенты Самарского государственного университета путей сообщения, которые после серьезного отбора попали в финал, проходивший в «МТЛ Арене», и заняли там третье место.

- У нас много талантливых студентов, - рассказывают в пресс-службе СамГУПС. - Все талантливы по-своему и в разных областях. Есть и, конечно, творчески одаренные молодые люди. Они как раз и создавали тот праздник, который называется «Студенческая весна» в СамГУПС. Многие прошли в финал областного этапа и там показали себя. Мы всегда поддерживаем таких студентов, стараемся дать волю творчеству. Первым бронзовых призеров поздравил ректор СамГУПС Иван Андрончев

В этом году номера на областную «Студвесну» подготовили около 12 тысяч студентов. В прошлом году это число было гораздо меньше – в районе 5 тысяч.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU