2019-04-26T12:30:05+03:00
Общество

СамГУПС занял третье место на «Самарской студвесне – 2019»

Первым бронзовых призеров поздравил ректор вуза Иван Андрончев
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
Изменить размер текста:

В Самаре прошел 67-ой областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна – 2019». Он стартовал 3 апреля и завершился на днях. Свои яркие и красочные программы представили представители 12 вузов региона. Среди них были и самые талантливые и творческие студенты Самарского государственного университета путей сообщения, которые после серьезного отбора попали в финал, проходивший в «МТЛ Арене», и заняли там третье место.

- У нас много талантливых студентов, - рассказывают в пресс-службе СамГУПС. - Все талантливы по-своему и в разных областях. Есть и, конечно, творчески одаренные молодые люди. Они как раз и создавали тот праздник, который называется «Студенческая весна» в СамГУПС. Многие прошли в финал областного этапа и там показали себя. Мы всегда поддерживаем таких студентов, стараемся дать волю творчеству. Первым бронзовых призеров поздравил ректор СамГУПС Иван Андрончев

В этом году номера на областную «Студвесну» подготовили около 12 тысяч студентов. В прошлом году это число было гораздо меньше – в районе 5 тысяч.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти 1 мая закроют движение на нескольких улицах
Стало известно, сколько тратить на жилищно-коммунальные услуги семья в Самаре по региональному стандарту 2019
Бизнесмену, пожаловавшемуся на вымогательство со стороны соседа-следователя в Самаре, отказали в возбуждении уголовного дела
В Тольятти водитель без прав сбил 10-летнюю девочку
Власти Самары не нашли снега на крыше дома в апреле после февральской жалобы горожанки
Вратарь «Лады» Александр Скрынник отказался от предложений из КХЛ и продлил контракт с клубом
В Самаре «Лифан» протаранил трамвай
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Уфа» 5 мая 2019 на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области 62-летний водитель без прав протаранил ограждения и вылетел на железнодорожные пути
В Самарской области на пост министра культуры претендуют 35 человек
В Самаре потратят 15 млн рублей на снос 15 ветхих домов
Присяжные признали обвиняемых в налетах на самарские банки и убийстве охранника виновными
В Самаре ищут водителя серебристого автомобиля, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся
В Самаре открывается переправа до Гавриловой Поляны, Винновки и Зольного
В выходные в Самарской области может пройти гроза
В шаге от победы в Суперлиге: баскетболисты «Самары» обыграли питерский «Спартак» во втором матче финала
Экс-гендиректор РКЦ «Прогресс» потребовал компенсацию за увольнение
Полумарафон "ЗаБег"-2019 в Самаре пройдет рядом со стадионом "Самара-Арена"
В Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали тысячу человек
В Самаре за взятку в 135 тысяч рублей задержали управляющего микрорайоном в Куйбышевском районе