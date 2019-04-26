В Самаре ищут водителя серебристого автомобиля, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Пострадавшая с травмой живота лежит в больнице
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам 8 (846) 951-91-21, 8 (927) 7566676, 020 (102)Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полиция ищет водителя, который сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся. Все произошло 23 апреля в районе 7:30 на улице Аэродромной. Водитель на, предположительно, серебристом автомобиле ехал задним ходом в сторону улицы Партизанской и около дома №206 сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая в больнице с травмой живота, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
- Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам 8 (846) 951-91-21, 8 (927) 7566676, 020 (102), - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU