2019-04-26T10:38:33+03:00
Общество

В Самаре потратят 15 млн рублей на снос 15 ветхих домов

Контракт на разработку проектно-сметной документации уже заключили
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Снос домов сейчас на контроле прокуратуры.Снос домов сейчас на контроле прокуратуры.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Самаре снесут 15 домов. В апреле этого года в областной столице заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ. На снов домов дополнительно предусмотрели 15 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Прокуратурой города Самары на постоянной основе осуществляется мониторинг в сфере соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилищного фонда, - объяснили в ведомстве. – Прокуратура предложила городской думе включить в бюджет финансирование сноса расселенных многокрартирных домов, которые признали аварийными.

Снос домов сейчас на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти 1 мая закроют движение на нескольких улицах
Стало известно, сколько тратить на жилищно-коммунальные услуги семья в Самаре по региональному стандарту 2019
Бизнесмену, пожаловавшемуся на вымогательство со стороны соседа-следователя в Самаре, отказали в возбуждении уголовного дела
В Тольятти водитель без прав сбил 10-летнюю девочку
Власти Самары не нашли снега на крыше дома в апреле после февральской жалобы горожанки
Вратарь «Лады» Александр Скрынник отказался от предложений из КХЛ и продлил контракт с клубом
В Самаре «Лифан» протаранил трамвай
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Уфа» 5 мая 2019 на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области 62-летний водитель без прав протаранил ограждения и вылетел на железнодорожные пути
В Самарской области на пост министра культуры претендуют 35 человек
Присяжные признали обвиняемых в налетах на самарские банки и убийстве охранника виновными
В Самаре ищут водителя серебристого автомобиля, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся
СамГУПС занял третье место на «Самарской студвесне – 2019»
В Самаре открывается переправа до Гавриловой Поляны, Винновки и Зольного
В выходные в Самарской области может пройти гроза
В шаге от победы в Суперлиге: баскетболисты «Самары» обыграли питерский «Спартак» во втором матче финала
Экс-гендиректор РКЦ «Прогресс» потребовал компенсацию за увольнение
Полумарафон "ЗаБег"-2019 в Самаре пройдет рядом со стадионом "Самара-Арена"
В Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали тысячу человек
В Самаре за взятку в 135 тысяч рублей задержали управляющего микрорайоном в Куйбышевском районе