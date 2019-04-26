В Самаре потратят 15 млн рублей на снос 15 ветхих домов
В Самаре снесут 15 домов. В апреле этого года в областной столице заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ. На снов домов дополнительно предусмотрели 15 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
- Прокуратурой города Самары на постоянной основе осуществляется мониторинг в сфере соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилищного фонда, - объяснили в ведомстве. – Прокуратура предложила городской думе включить в бюджет финансирование сноса расселенных многокрартирных домов, которые признали аварийными.
Снос домов сейчас на контроле ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU