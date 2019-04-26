2019-04-26T10:56:22+03:00
Звезды

В Самарской области на пост министра культуры претендуют 35 человек

Из них 15 женщин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
До 30 апреля кандидатам нужно будет отправить в правительство предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма региона.До 30 апреля кандидатам нужно будет отправить в правительство предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма региона.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На должность министра культуры Самарской области претендуют 35 человек. Среди них 20 мужчин и 15 женщин. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Было подано 35 заявочных пакетов, из которых 20 подали представители сильной половины человечества, и 15 – прекрасной половины. Сейчас пакеты документов обрабатываются, а участники переходят ко второму этапу, - говорится в сообщении.

До 30 апреля кандидатам нужно будет отправить в правительство предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма региона. Эти предложения оценит конкурсная комиссия. После чего появится рейтинг участников.

Третий этап конкурса – прием документов - пройдет с 6 по 15 мая. 3 июня пройдет индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти 1 мая закроют движение на нескольких улицах
Стало известно, сколько тратить на жилищно-коммунальные услуги семья в Самаре по региональному стандарту 2019
Бизнесмену, пожаловавшемуся на вымогательство со стороны соседа-следователя в Самаре, отказали в возбуждении уголовного дела
В Тольятти водитель без прав сбил 10-летнюю девочку
Власти Самары не нашли снега на крыше дома в апреле после февральской жалобы горожанки
Вратарь «Лады» Александр Скрынник отказался от предложений из КХЛ и продлил контракт с клубом
В Самаре «Лифан» протаранил трамвай
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Уфа» 5 мая 2019 на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области 62-летний водитель без прав протаранил ограждения и вылетел на железнодорожные пути
В Самаре потратят 15 млн рублей на снос 15 ветхих домов
Присяжные признали обвиняемых в налетах на самарские банки и убийстве охранника виновными
В Самаре ищут водителя серебристого автомобиля, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся
СамГУПС занял третье место на «Самарской студвесне – 2019»
В Самаре открывается переправа до Гавриловой Поляны, Винновки и Зольного
В выходные в Самарской области может пройти гроза
В шаге от победы в Суперлиге: баскетболисты «Самары» обыграли питерский «Спартак» во втором матче финала
Экс-гендиректор РКЦ «Прогресс» потребовал компенсацию за увольнение
Полумарафон "ЗаБег"-2019 в Самаре пройдет рядом со стадионом "Самара-Арена"
В Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали тысячу человек
В Самаре за взятку в 135 тысяч рублей задержали управляющего микрорайоном в Куйбышевском районе