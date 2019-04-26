В Самарской области на пост министра культуры претендуют 35 человек

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-26T10:56:22+03:00

До 30 апреля кандидатам нужно будет отправить в правительство предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На должность министра культуры Самарской области претендуют 35 человек. Среди них 20 мужчин и 15 женщин. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Было подано 35 заявочных пакетов, из которых 20 подали представители сильной половины человечества, и 15 – прекрасной половины. Сейчас пакеты документов обрабатываются, а участники переходят ко второму этапу, - говорится в сообщении.

До 30 апреля кандидатам нужно будет отправить в правительство предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма региона. Эти предложения оценит конкурсная комиссия. После чего появится рейтинг участников.

Третий этап конкурса – прием документов - пройдет с 6 по 15 мая. 3 июня пройдет индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU