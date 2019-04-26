В Самарской области 62-летний водитель без прав протаранил ограждения и вылетел на железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-26T11:08:04+03:00

В момент аварии водитель был трезв. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Приволжском районе Самарской области 62-летний водитель на «Тойоте» пробил ограждения и вылетел на железнодорожные пути. ДТП произошло в 00:20 в четверг, 25 апреля, на улице Шоссейной в Обшаровке. При этом мужчина сел за руль без прав – их его лишили из-за отказала пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

- По предварительной версии полицейских, мужчина не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на препятствие и выехал на железнодорожные пути, - рассказали в полиции.

Виновник ДТП в больнице. В момент аварии он был трезв. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU