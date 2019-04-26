В Самарской области 62-летний водитель без прав протаранил ограждения и вылетел на железнодорожные пути
В Приволжском районе Самарской области 62-летний водитель на «Тойоте» пробил ограждения и вылетел на железнодорожные пути. ДТП произошло в 00:20 в четверг, 25 апреля, на улице Шоссейной в Обшаровке. При этом мужчина сел за руль без прав – их его лишили из-за отказала пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
- По предварительной версии полицейских, мужчина не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на препятствие и выехал на железнодорожные пути, - рассказали в полиции.
Виновник ДТП в больнице. В момент аварии он был трезв. Сейчас полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU