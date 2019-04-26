Билеты на матч «Крылья Советов» - «Уфа» 5 мая 2019 на «Самара Арене»: стоимость, где купить

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-26T11:21:14+03:00

Началась продажа билетов на игру «Крылья Советов» - «Уфа», которая пройдет 5 мая на стадионе «Самара Арена»

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«Крылья Советов» начали продавать билеты на игру 27 тура РПЛ против «Уфы», которая пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 5 мая. Начало встречи – в 15:00. Цены начинаются с 300 рублей.

- Приобрести их можно в разделе «электронные билеты» (при покупке билетов онлайн на клубном сайте предоставляется скидка 5%), а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» (ул. Строителей, 1) и ТЦ «Сила Спорта» (Московксое шоссе, 17, второй этаж). Также продажа билетов доступна в удаленных кассах, - уточнили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Обратите внимание, что детям дол 14 лет посещать матч можно только вместе со взрослыми. Кроме того, им нельзя смотреть игру с фанатского сектора – D114.

О скидках и местах продажи билетов информация есть на сайте «КС».

ИСТОЧНИК KP.RU