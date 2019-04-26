Вратарь «Лады» Александр Скрынник отказался от предложений из КХЛ и продлил контракт с клубом

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-26T11:57:39+03:00

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Голкипер «Лады» Александр Скрынник продлил контракт с клубом еще на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды. При этом, по словам Скрынника, у него были предложения из КХЛ, однако они были не интересные.

- Интересных предложений из КХЛ не было, а сидеть и «полировать лавку» я не хочу. В ВХЛ же лишь насколько клубов способны предложить такие же достойные условия, которые мне предложила «Лада», поэтому приоритетом для меня был контракт с тольяттинским клубом, - приводит слова вратаря пресс-служба «Лады».

Напомним, в этом сезоне ВХЛ «Лада» вылетела в первом раунде плей-офф, уступив красноярскому «Соколу».

ИСТОЧНИК KP.RU