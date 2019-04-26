В Тольятти водитель без прав сбил 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-26T12:47:40+03:00

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В Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. В жилой зоне между улицами Автостроителей и Ворошилова водитель «восьмерки» сбил 10-летнюю девочку, которая вышла из стоящей на краю проезжей части машины. В итоге пешеход получила травмы и сейчас в больнице. При этом у водителя отечественной легковушки не было прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU