Стало известно, сколько тратить на жилищно-коммунальные услуги семья в Самаре по региональному стандарту 2019

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-26T13:13:34+03:00

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В Правительстве утвердили региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году в Самарской области. Для каждого населенного пункта из значение отличается. По-разному придется платить жителям домов, где есть плата за капремонт, и где ее не обязаны вносить (это касается новостроек).

- В Самаре семья из трех человек платит по 2406 рублей с человека, если дом не подлежит платежам за капремонт, и 2523 - если эта услуга включена. Одинокий гражданин заплатит 3252/3439 рубля, - рассказали чиновники, подписавшие региональный стандарт.

Интересно, что больше всего за ЖКУ платят жители Самары, Сызрани, Похвистнево и Кинеля. В Тольятти жители могут экономить, у них стандарт ниже: это 2992 (3207 с капремонтом) с одинокого человека и 1998 (2116 с капремонтом) для каждого члена семьи из трех человек.

Ознакомиться с полным перечнем стоимости ЖКУ по всем населенным пунктам Самарской области можно здесь.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году нужны для установления размера судсидии гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU