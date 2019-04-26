2019-04-26T13:13:34+03:00
Общество

Стало известно, сколько тратить на жилищно-коммунальные услуги семья в Самаре по региональному стандарту 2019

В Самарской области утвердили региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Стал известен размер средней платы за ЖКУ в СамареСтал известен размер средней платы за ЖКУ в Самаре
Изменить размер текста:

В Правительстве утвердили региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году в Самарской области. Для каждого населенного пункта из значение отличается. По-разному придется платить жителям домов, где есть плата за капремонт, и где ее не обязаны вносить (это касается новостроек).

- В Самаре семья из трех человек платит по 2406 рублей с человека, если дом не подлежит платежам за капремонт, и 2523 - если эта услуга включена. Одинокий гражданин заплатит 3252/3439 рубля, - рассказали чиновники, подписавшие региональный стандарт.

Интересно, что больше всего за ЖКУ платят жители Самары, Сызрани, Похвистнево и Кинеля. В Тольятти жители могут экономить, у них стандарт ниже: это 2992 (3207 с капремонтом) с одинокого человека и 1998 (2116 с капремонтом) для каждого члена семьи из трех человек.

Ознакомиться с полным перечнем стоимости ЖКУ по всем населенным пунктам Самарской области можно здесь.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году нужны для установления размера судсидии гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти 1 мая закроют движение на нескольких улицах
Бизнесмену, пожаловавшемуся на вымогательство со стороны соседа-следователя в Самаре, отказали в возбуждении уголовного дела
В Тольятти водитель без прав сбил 10-летнюю девочку
Власти Самары не нашли снега на крыше дома в апреле после февральской жалобы горожанки
Вратарь «Лады» Александр Скрынник отказался от предложений из КХЛ и продлил контракт с клубом
В Самаре «Лифан» протаранил трамвай
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Уфа» 5 мая 2019 на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области 62-летний водитель без прав протаранил ограждения и вылетел на железнодорожные пути
В Самарской области на пост министра культуры претендуют 35 человек
В Самаре потратят 15 млн рублей на снос 15 ветхих домов
Присяжные признали обвиняемых в налетах на самарские банки и убийстве охранника виновными
В Самаре ищут водителя серебристого автомобиля, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся
СамГУПС занял третье место на «Самарской студвесне – 2019»
В Самаре открывается переправа до Гавриловой Поляны, Винновки и Зольного
В выходные в Самарской области может пройти гроза
В шаге от победы в Суперлиге: баскетболисты «Самары» обыграли питерский «Спартак» во втором матче финала
Экс-гендиректор РКЦ «Прогресс» потребовал компенсацию за увольнение
Полумарафон "ЗаБег"-2019 в Самаре пройдет рядом со стадионом "Самара-Арена"
В Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали тысячу человек
В Самаре за взятку в 135 тысяч рублей задержали управляющего микрорайоном в Куйбышевском районе