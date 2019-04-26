2019-04-26T13:56:09+03:00
Общество

В Тольятти 1 мая закроют движение на нескольких улицах

Связано это с праздничным шествием
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Во время шествия изменят схемы движения троллейбусов №№13, 14, 18 и автобусов №№ 2,13,14,15,62,73,93,102,108,116,117,118,126,127,131 а также маршрутов на садово-дачные массивы.Во время шествия изменят схемы движения троллейбусов №№13, 14, 18 и автобусов №№ 2,13,14,15,62,73,93,102,108,116,117,118,126,127,131 а также маршрутов на садово-дачные массивы.Фото: Яндекс. Карты
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В Тольятти 1 мая с 8:00 до 15:00 закроют несколько улиц из-за праздничного шествия. Проехать нельзя будет через перекрестки Приморский бульвар – улица Юбилейная, улица Фрунзе – улица Юбилейная, Ленинский проспект – улица Юбилейная, сообщает мэрия города.

- Место проведения шествия - Автозаводский район: по улице Юбилейная (от улицы Свердлова до улицы Спортивная); Ленинский проспект четная сторона (от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейная); улица Фрунзе четная сторона (от места разворота в районе д.14 Б по улице Фрунзе); улица Фрунзе нечетная сторона (от улицы Революционная до улицы Юбилейная); Приморский бульвар (от улицы Революционная до бульвара Буденного), - уточнили в администрации.

Во время шествия изменят схемы движения троллейбусов №№13, 14, 18 и автобусов №№ 2,13,14,15,62,73,93,102,108,116,117,118,126,127,131 а также маршрутов на садово-дачные массивы.

Список садово-дачных автобусов, которые не будут ходить 1 мая, можно посмотреть на сайте тольяттинской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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