В самарской губдуме приняли законопроект, возвращающий «разливайки» в дома

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-26T14:16:47+03:00

При этом «разливайки» по-прежнему нельзя размещать дома, где есть входы со стороны дворов со спортивными или детскими площадками. Фото: "КП" Архив

Теперь горячительные напитки можно купить в заведениях в многоэатжках, которые выходят во дворы

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Депутаты самарской губернской думы проголосовали за законопроект, который вернет так называемые «разливайки» в дома. Об этом в Твиттере рассказал депутат Михаил Матвеев.

- Голосами «единороссов» законопроект, возвращающий «наливайки» в жилые дома и магазины со входом со стороны двора, принят. Против было 8 депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», - рассказал Матвеев.

При этом «разливайки» по-прежнему нельзя размещать дома, где есть входы со стороны дворов со спортивными или детскими площадками.

Напомним, ранее в губдуме поддержали законопроект, который запрещает продавать горячительные напитки в предприятиях общественного питания, которые расположены в жилых домах и площадь которых меньше 50 метров. Также нельзя было продавать алкоголь в заведениях, которые выходят на дворы.

ИСТОЧНИК KP.RU