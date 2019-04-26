В самарской губдуме приняли законопроект, возвращающий «разливайки» в дома
Депутаты самарской губернской думы проголосовали за законопроект, который вернет так называемые «разливайки» в дома. Об этом в Твиттере рассказал депутат Михаил Матвеев.
- Голосами «единороссов» законопроект, возвращающий «наливайки» в жилые дома и магазины со входом со стороны двора, принят. Против было 8 депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», - рассказал Матвеев.
При этом «разливайки» по-прежнему нельзя размещать дома, где есть входы со стороны дворов со спортивными или детскими площадками.
Напомним, ранее в губдуме поддержали законопроект, который запрещает продавать горячительные напитки в предприятиях общественного питания, которые расположены в жилых домах и площадь которых меньше 50 метров. Также нельзя было продавать алкоголь в заведениях, которые выходят на дворы.
ИСТОЧНИК KP.RU