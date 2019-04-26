2019-04-26T14:30:02+03:00
Общество

Знаю. Горжусь: в СамГУПС написали тест по истории Великой Отечественной войны

Студенты и преподаватели ответили на 30 вопросов за 30 минут об одном из самых трагичных моментов в истории нашей страны
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
Изменить размер текста:

Студенты и преподаватели Самарского государственного университета путей сообщения присоединились к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Они проверили свои знания об одном из самых трагичных событий в истории нашей страны, ответив на 30 вопросов за 30 минут.

- Тест разработан группой ученых Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, инициатором и организатором акции выступает Молодежный парламент при Государственной думе во главе с его председателем Марией Воропаевой, - рассказали в СамГУПС.

Удачи перед началом теста студентам и сотрудникам вуза пожелал проректор университета по учебной работе Андрей Булатов. Также он напомнил, что все мы должны знать свою историю и гордиться ей, ведь без прошлого нет и будущего.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24