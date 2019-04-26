Известный мастер по изменению личности пообщался с осужденными в самарской колонии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-26T15:02:17+03:00

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На днях исправительную колонию строгого режима № 6 посетил один из трех самых востребованных в стране специалистов по избавлению от вредных зависимостей Максим Сафин. Руководитель тренингового центра "Алгоритм" пообщался как с сотрудниками учреждения, так и с осужденными.

- Работаю с теми, кто запутался в жизни, в людях, в себе и в этом мире. И я рад, что помогаю людям, - заявил Марат на встрече.

Как сообщает пресс-служба УФСИН региона специалист во время мастер-класса с психологами исправительных учреждений областного УФСИН поделился опытом оказания психологической помощи в преодолении наркотической и алкогольной зависимости, решения проблем созависимости, адаптации к жизни и достижения целей социализации. На занятии с сидельцами из ИК-6 упор был сделан на работу с тягостными состояниями.

Как рассказал Максим Сафин, в основе его программы лежит представление об алкоголике и наркомане, как о клинически здоровой личности, попавшей в сложную ситуацию. Также гость передал коллегам из УИС свои наработанные методики - их в дальнейшем планируется применять в работе с заключенными.

ИСТОЧНИК KP.RU