2019-04-26T15:44:08+03:00
Экономика

Самарский застройщик участвует в разработке Стратегии РФ в области строительства

Над документом работают 11 тематических проектных команд
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Владимир КошелевВладимир Кошелев
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Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев стал участником первого заседания межведомственной рабочей группы под руководством министра Строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Ее задача - разработка проекта строительной отрасли страны. Готов документ должен быть к октябрю 2019 года.

- В этом программном документе будет представлено стратегическое видение будущего образа отрасли до 2030 года, - уточнил Владимир Кошелев, объясняя насколько важна эта Стратегия. Кстати, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда".

Документ пишут не одна организация или эксперт, 11 тематических команд работают над своими разделами. В работе команд участвуют Главгосэкспертиза России, ФАУ "ФЦС", Фонд ЖКХ, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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