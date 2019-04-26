На территории «Лада-Арены» в Тольятти нашли незаконный картодром

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-26T15:55:41+03:00

Его обнаружили во время проверки Счетной палаты

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В Счетной палате Самарской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения «Арена». В состав учреждения входят 5 спортивных комплексов: «Ла¬да-Арена» и СК «Труд» в Тольятти, СК «Волна» в Октябрьске, ЛДС «Сызрань-Арена», СК «Победа» в селе Кошки. Из опубликованного отчета следует, что на территории «Лада-Арены» располагается незаконная трасса для картинга.

- Учреждение владеет земельным участком площадью 80 тыс. кв. м на праве посто¬янного (бессрочного) пользования. Этот участок разрешено использовать для разме¬щения ледового дворца спорта «Лада-Арена». Часть земли – 2,5 тысячи кв. м – предоставили индивидуальному предпринимателю под трассу картодрома, - говорится в документе.

Кроме того, в Счетной палате выяснили, что зарплату некоторым работникам учреждения платили не в полном размере и несвоевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU