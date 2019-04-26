В Чапаевске предприниматель пытался откупиться от полицейского миллионом рублей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-26T16:11:07+03:00

Страж порядка деньги не взял, а злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы

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В Чапаевске на местного жителя завели уголовное дело по статье «Дача взятки». 57-летний мужчина попытался откупиться от полицейского миллионом рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Несмотря на неоднократные предупреждения полицейского об уголовной ответственности, мужчина пытался дать взятку в размере 1 000 000 рублей сотруднику полиции за прекращение мероприятий по проверке деятельности общества с ограниченной ответственностью и должностных лиц, которых подозревают в хищении денег при исполнении муниципального контракта, - рассказали в главке.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU