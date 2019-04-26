В Чапаевске предприниматель пытался откупиться от полицейского миллионом рублей
В Чапаевске на местного жителя завели уголовное дело по статье «Дача взятки». 57-летний мужчина попытался откупиться от полицейского миллионом рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- Несмотря на неоднократные предупреждения полицейского об уголовной ответственности, мужчина пытался дать взятку в размере 1 000 000 рублей сотруднику полиции за прекращение мероприятий по проверке деятельности общества с ограниченной ответственностью и должностных лиц, которых подозревают в хищении денег при исполнении муниципального контракта, - рассказали в главке.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU