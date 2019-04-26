В Самарской области временно запретили охотиться

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-26T16:22:58+03:00

Это сделали, чтобы сохранить животных во время высокой пожароопасности в лесах. Фото: "КП" Архив

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В Самарской области временно запретили любительскую и спортивную охоту. Запрет будет действовать с 27 апреля по 5 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

- Эта мера направлена на сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания в связи с установившимися погодными условиями и высоким классом пожароопасности, - уточнили в правительстве.

Напомним, с 10 апреля в Самарской области действует особый противопожарный режим. При наступлении 4 и 5 класса пожарной опасности в муниципалитетах введут запрет на въезд транспорта и пребывание людей в лесах. Кроме того, запрещен огонь, а также пиротехника и огневые эффекты в зданиях и на открытом воздухе. 4 класс опасности сейчас действует в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU