2019-04-26T16:42:27+03:00
Общество

В Тольятти на АЗС произошел серьезный пожар, очевидцы сделали фото

На месте происшествия работают оперативные службы
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы делятся фото с места событий в социальных сетях ФОТО: Происшествия ТольяттиОчевидцы делятся фото с места событий в социальных сетях ФОТО: Происшествия ТольяттиФото: соцсети
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Серьезное ЧП сегодня днем, в пятницу 26 апреля, произошло в Автомобильной столице. На одной из местных АЗС, расположенных неподалеку от торгового центра "Парк Хаус" на Автозаводском шоссе, загорелся информационный щит, на котором указаны расценки на топливо.

- Горит очень сильно! Открытым пламенем. Надеюсь, никаких серьезных последствий не будет. Но опасность есть, все-таки бензин рядом, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель Анатолий Семенов.

В социальных сетях люди активно делятся фотографиями с места происшествия и шутят - "Горящие цены!" На месте уже работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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