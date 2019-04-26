Выставка военной техники к Дню Победы на площади Куйбышева будет работать неделю

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-26T17:23:51+03:00

В 2018 году выставку военной техники на площади Куйбышева посетили 17 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Уже на следующей неделе, 2 мая, на площади Куйбышева состоится первая репетиция Парада Победы в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Она начнется в 20.00 и будет доступна для просмотра для всех желающих. Следующие репетиции запланированы на 3 и 4 мая.

К этому времени главная площадь Самары начнет преображаться. Там планируется установить трибуны, а также первые образцы военной техники.

Военные машины прибудут с аэродрома Кряж, где в данный момент проводятся репетиции Парада. Танки, бронетранспортеры, военные автомобили и другая техника традиционно будут выставлены на площади со стороны Окружного дома Офицеров.

- Там будут все образцы военной техники, которая будет принимать участие в Параде, - рассказал временно исполняющий обязанности командующего второй гвардейской армии полковник Павел Олексюк. - Вся техника будет доступна для осмотра и фотографирования до поздней ночи после Парада. Мы всегда ждем последнего момента, когда все люди уже разойдутся с площади. Обычно это происходит в 2 часа ночи. В прошлом году мы начали увозить технику в 2.30.

Кроме того, по словам Павла Олексюка, для жителей и гостей Самары, но уже в дневное время, в открытом доступе будет техника, которая прибудет на парадную тренировку. Возле машин будут находиться дежурные экипажи, которые с удовольствием расскажут подробнее о каждом экземпляре военной техники и предоставят элементы военной формы, например головные уборы для фотографий.

- В прошлом году мы проводили исследования. За неделю эту выставку посетили более 17 тысяч человек. Люди шли практически круглосуточно, - рассказал Павел Олексюк.

Также он отметил, что увидеть военную технику 9 мая смогут и жители других городов Самарской области. Мини-парады с участием техники и праздничные шествия пройдут в Тольятти, Чапаевске и Рощинском. В общем же в апреле и мае праздничные мероприятия в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне помимо Самары состоятся еще в 14 населенных пунктах Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU