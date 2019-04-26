2019-04-26T18:11:18+03:00
Общество

В Самаре временно перестанут ходить троллейбусы №16

Все из-за отказа на канализационном коллекторе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Движение по улице Водников (из города) около дома №19 закрыли.Движение по улице Водников (из города) около дома №19 закрыли.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре временно перестанут ходить троллейбусы №16. Как минимум до 17:00 17 мая. Все из-за аварии на канализационном коллекторе на улице Водников в районе дома №19, сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с возникновением технологического отказа на канализационном коллекторе по улице Водников участок данной дороги в районе дома № 19 (по направлению из города) будет закрыт для движения до 17:00 17 мая 2019 года, - рассказали в мэрии.

На месте работают сотрудники Самарских коммунальных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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