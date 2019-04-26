В Самарской области на день отключат цифровые телеканалы и радио

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-26T18:34:09+03:00

Будут временно отключены от вещания первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения, а также радио «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ». Фото: Архив "КП"

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В понедельник, 29 апреля, в Самарской области временно перестанут работать цифровые телеканалы и некоторые радиостанции. Связано это с проведением профилактической работы на оборудовании регионального Центра кодирования и мультиплексирования, сообщает пресс-служба областного правительства.

- В связи с этим на территории Самарской области будут временно отключены от вещания первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения, а также радио «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ», - говорится в сообщении.

Работы начнутся в 9:00, вещание возобновится в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU