Хоккейная «Лада» завершила сезон победой над казанский «Барсом»
Встреча закончилась со счетом 3:2
Фото: ХК "Лада"
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ХК «Лада» завершил сезон контрольным матчем с «Барсом». Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 в пользу «автозаводцев».
- Начало встречи осталось за гостями: к 7-й минуте Артем Валеев (в большинстве) и Константин Лучевников забросили две шайбы в ворота Арсения Никонорова (0:2). На 14-й минуте Евгений Курбатов отыграл одну шайбу – 1:2, - рассказали в пресс-службе «Лады».
Сравнял счет все тот же Курбатов, который реализовал численное преимущество. А победу тольяттинцам принес Артем Артемов, который завершил выход 2 в 1 уже в овертайме.
ИСТОЧНИК KP.RU