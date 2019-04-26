2019-04-26T19:38:44+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» завершила сезон победой над казанский «Барсом»

Встреча закончилась со счетом 3:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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ХК «Лада» завершил сезон контрольным матчем с «Барсом». Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 в пользу «автозаводцев».

- Начало встречи осталось за гостями: к 7-й минуте Артем Валеев (в большинстве) и Константин Лучевников забросили две шайбы в ворота Арсения Никонорова (0:2). На 14-й минуте Евгений Курбатов отыграл одну шайбу – 1:2, - рассказали в пресс-службе «Лады».

Сравнял счет все тот же Курбатов, который реализовал численное преимущество. А победу тольяттинцам принес Артем Артемов, который завершил выход 2 в 1 уже в овертайме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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