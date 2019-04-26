2019-04-26T20:12:11+03:00
Общество

В Самаре запустят необычные «музейные» трамваи

Вагоны забрендирую к «Ночи музеев» 18 мая
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Самара присоединится к акции «Ночь музеев», которая пройдет в России в 13 раз. Это единственное время в году, когда культурные учреждения работают вечером и ночью, а картинные галереи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы. В этого году «Ночью в музее» в Самаре пройдет на 30 площадках 18 мая.

- Ещё одним новшеством этого года станет запуск брендированных трамваев, на которых будут нанесены адреса и очертания зданий самарских музеев, - рассказали в пресс-службе самарской администрации. - Хэштег акции #ПОРАВМУЗЕЙ лучше всего отражает её суть: привлечь жителей отдаленных районов города, разнообразить их культурную жизнь. Маршрут «музейных» трамваев будет пролегать от площади Революции по всей Самаре.

На трамваи нанесут адреса музейных экспозиций, символы зданий, знаковые фигуры, связанные с музеями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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