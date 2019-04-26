Гандболистки «Лады» уступили «Кубани» в первом матче полуфинала чемпионата России
Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 29:27
Это первая победа «Кубани» над «Ладой» за 7 лет в чемпионате страны. Фото: ГК "Кубань"
Изменить размер текста:
Тольяттинская «Лада» проиграла «Кубани» в первом матче полуфинала плей-офф чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 29:27 в пользу хозяек.
Самой результативной в составе «Кубани» стала Антонина Скоробогатченко. Она записала на свой счет 10 мячей. У тольяттинок больше всех забили Елена Михайличенко – 9 голов - и Дарья Дмитриева – 8 голов.
Это первая победа «Кубани» над «Ладой» за 7 лет в чемпионате страны.
Серия до трех побед переезжает в Тольятти. Следующий матч пройдет 30 апреля. Если понадобится, еще одна игра состоится 1 мая также в Автограде.
ИСТОЧНИК KP.RU