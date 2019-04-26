2019-04-26T20:54:21+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» уступили «Кубани» в первом матче полуфинала чемпионата России

Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 29:27
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это первая победа «Кубани» над «Ладой» за 7 лет в чемпионате страны. Фото: ГК "Кубань"Это первая победа «Кубани» над «Ладой» за 7 лет в чемпионате страны. Фото: ГК "Кубань"
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Тольяттинская «Лада» проиграла «Кубани» в первом матче полуфинала плей-офф чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 29:27 в пользу хозяек.

Самой результативной в составе «Кубани» стала Антонина Скоробогатченко. Она записала на свой счет 10 мячей. У тольяттинок больше всех забили Елена Михайличенко – 9 голов - и Дарья Дмитриева – 8 голов.

Это первая победа «Кубани» над «Ладой» за 7 лет в чемпионате страны.

Серия до трех побед переезжает в Тольятти. Следующий матч пройдет 30 апреля. Если понадобится, еще одна игра состоится 1 мая также в Автограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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