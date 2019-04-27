Это забастовка: самарские оппозиционеры сорвали заседание губернской думы

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-27T09:52:01+03:00

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26 апреля прошло заседание Самарской губернской думы. Оно длилось не два часа, как обычно, а целых шесть. Это связано с тем, что оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» устроили итальянскую забастовку.

-Алкогольное лобби внесло в думу новые поправки в закон, предполагающие под дворовой территорией многоквартирных домов (где запрещено делать входы в алкогольный магазин) понимать только дворы со спортивными и детскими площадками. И предлагают вернуть наливалки. Будем рубиться против, - написал «коммунист» Михаил Матвеев.

По словам Матвеева, поводом для забастовки стал новый регламент выступлений, по которому фракциям не предоставили 10 минут на заявления. Итальянская забастовка – это форма протеста, при которой строго соблюдаются все правила. Оппозиция вынудила парламент обсуждать каждый вопрос в соответствии с регламентом – по 20 минут.

- Заседание Самарской губдумы идет шестой час. Депутаты «ЕР» уныло смотрят на часы, некоторые убегают из зала, - прокомментировал Матвеев ход заседания. – Перед обсуждением важнейшего вопроса по наливайкам я потребовал провести перерегистрацию депутатов. Кворум не соблюден. Дума сорвана.

После объявления повторно созванного заседания законопроект, возвращающий «наливайки» в жилые дома, все-таки приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU