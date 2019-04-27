Послала всех на три буквы: жительница Сызрани спасла жизнь ребенку во Вьетнаме

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-27T10:12:48+03:00

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Жительница Сызрани спасла от смерти ребенка во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает «КТВ-Луч» со ссылкой на местную жительницу 30-летнюю Светлану Н., которая была в одной тургруппе с героиней истории. По словам девушки, родители дали попробовать своему ребенку местный экзотический фрукт дуриан, который славится неприятным запахом.

–Ребенок съел большой кусок и схватился за сердце. Мальчик побледнел. Позвали местного врача, а он ничего не делает. Увидев это, одна женщина из Сызрани послала всех на три буквы и взялась помогать ребенку. Быстро померила ему пульс, дала какую-то таблетку и спасла мальчика, – приводит «КТВ-Луч» слова Светланы.

После отравления мальчика жители Сызрани ели только в кафе, открытые украинцами и армянами.

ИСТОЧНИК KP.RU