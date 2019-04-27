Борец с пятой колонной: экс-руководителя «НОД» в Самаре Дмитрия Гуренкова арестовали
27 апреля Куйбышевский районный суд арестовал управляющего микрорайоном, экс-руководителя регионального «Национально-освободительного движения» Дмитрия Гуренкова.
- Суд заключил Гуренкова на два месяца под стражу, - сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, еще 25 апреля депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил: Гуренкова задержали с поличным при получении 135 тысяч рублей. По предварительной информации, управляющий пообещал перевести 5 домов в другую УК.
- В отношении экс-лидера НОД, управляющего микрорайоном Д.Гуренкова (видного борца с пятой колонной и национал-предателями) возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ: получение взятки, - написал Хинштейн в «Твиттере».
Сам Гуренков в день задержания рассказал в соцсетях: его задержали, а потом отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU