2019-04-27T11:55:48+03:00
Происшествия

Борец с пятой колонной: экс-руководителя «НОД» в Самаре Дмитрия Гуренкова арестовали

Его заключили на два месяца под стражу
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Гуренков руководил самарским отделением "НОДа"Гуренков руководил самарским отделением "НОДа"
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27 апреля Куйбышевский районный суд арестовал управляющего микрорайоном, экс-руководителя регионального «Национально-освободительного движения» Дмитрия Гуренкова.

- Суд заключил Гуренкова на два месяца под стражу, - сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, еще 25 апреля депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил: Гуренкова задержали с поличным при получении 135 тысяч рублей. По предварительной информации, управляющий пообещал перевести 5 домов в другую УК.

- В отношении экс-лидера НОД, управляющего микрорайоном Д.Гуренкова (видного борца с пятой колонной и национал-предателями) возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ: получение взятки, - написал Хинштейн в «Твиттере».

Сам Гуренков в день задержания рассказал в соцсетях: его задержали, а потом отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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