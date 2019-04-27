Школьник, который ударил учительницу в Сызрани, снова избил человека

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-27T12:33:29+03:00

Материалы уголовного дел направили в суд, однако его прекратили.

Изменить размер текста: A A

В Сызрани школьник, который ударил учительницу, снова попал в поле зрения правоохранительных органов. Напомним, в январе в местной школе №27 произошла драка. Восьмиклассник Роман подрался с другим учеником. Учительница физкультуры бросилась их разнимать, и сама получила якобы случайный удар. Тогда конфликт разрешился полюбовно: родители заплатили штраф 400 рублей, и никто претензий к школьнику не имел.

В ноябре 2018 года школьник напал на 30-летнего мужчину. В полиции возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда средней тяжести здоровью. Материалы уголовного дел направили в суд, однако его прекратили.

- Дело о причинении вреда здоровью мужчины было прекращено в суде за примирение сторон, - приводит слова зампрокурора города Сергея Демина «КТВ-Луч».

В этом же месяце Роман напал на еще одного молодого человека. Тогда в возбуждении уголовного дела отказали, так как школьнику не было 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU