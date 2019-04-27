Бомба или репетиция? В Самаре на 116-ом км прогремели взрывы
В Самаре на 116-ом км 27 апреля около полудня прогремели три взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
- Сейчас на «стошке» трижды что-то бабахнуло. Сильные хлопки, очень похожие на взрыв, - рассказывают пользователи.
Официальной информации о том, что на окраине Самары произошли взрывы, нет. Скорее всего, это просто репетиция Парада Победы 9 мая.
- У нас тут рядом аэродром, на котором проходят репетиции, и военные части. Может быть, военные тренируются салютовать из пушек? – предполагают самарцы.
Салют 9 мая в Самаре в День Победы начнется в 22:00, сразу после концерта Александра Маршала. Полюбоваться зрелищем можно будет и на площади Куйбышева, и на набережной в районе Струковского парка.
ИСТОЧНИК KP.RU