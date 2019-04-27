2019-04-27T12:57:55+03:00
Общество

Бомба или репетиция? В Самаре на 116-ом км прогремели взрывы

Официальной информации о том, что на окраине Самары произошли взрывы, нет
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Салют 9 мая в Самаре в День Победы начнется в 22:00Салют 9 мая в Самаре в День Победы начнется в 22:00Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самаре на 116-ом км 27 апреля около полудня прогремели три взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

- Сейчас на «стошке» трижды что-то бабахнуло. Сильные хлопки, очень похожие на взрыв, - рассказывают пользователи.

Официальной информации о том, что на окраине Самары произошли взрывы, нет. Скорее всего, это просто репетиция Парада Победы 9 мая.

- У нас тут рядом аэродром, на котором проходят репетиции, и военные части. Может быть, военные тренируются салютовать из пушек? – предполагают самарцы.

Салют 9 мая в Самаре в День Победы начнется в 22:00, сразу после концерта Александра Маршала. Полюбоваться зрелищем можно будет и на площади Куйбышева, и на набережной в районе Струковского парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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