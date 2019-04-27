В Тольятти рассмотрят дело педагога из Франции, которого обвиняют в коррупции и незаконном нахождении в стране

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-27T14:40:54+03:00

Автозаводский районный суд заключил учителя под стражу на два месяца, чтобы тот не смог продолжать «заниматься преступной деятельностью». Фото: Соцсети

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8 мая в суде Автозводского района Тольятти рассмотрят дело гражданина Франции Гурвана ле Галля. Это будет заседание по делу об административном правонарушении. Француза обвиняют в нарушении режима пребывания в России. Ле Галля могут оштрафовать и депортировать на родину.

Напомним, информация о ле Галлле появилась еще в марте. Его содержали сотрудники полиции после того, как выяснили, что у француза проблемы с регистрацией. Представители Следственного комитета РФ по Самарской области тогда заявили: гражданина иностранного государства подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Речь идет о 15 тысячах рублей, которые Гурван - по словам правоохранителей - пытался передать в патрульной машине мужчине в форме. По данным следствия, он хотел, чтобы его не наказывали за нарушение режима пребывания в стране.

Автозаводский районный суд заключил учителя под стражу на два месяца, чтобы тот не смог продолжать «заниматься преступной деятельностью». Ле Галль попытался обжаловать решение в Самарском областном суде, но оно осталось в силе.

Друзья детского аниматора и бывшего преподавателя одного из тольяттинских вузов с оценкой от правоохранителей не согласны. И не верят что добродушный француз мог нарушить законодательство страны, в которой он давно работал.

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ИСТОЧНИК KP.RU