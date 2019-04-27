2019-04-27T14:40:54+03:00
Происшествия

В Тольятти рассмотрят дело педагога из Франции, которого обвиняют в коррупции и незаконном нахождении в стране

Ле Галля могут оштрафовать и депортировать на родину.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Автозаводский районный суд заключил учителя под стражу на два месяца, чтобы тот не смог продолжать «заниматься преступной деятельностью».Автозаводский районный суд заключил учителя под стражу на два месяца, чтобы тот не смог продолжать «заниматься преступной деятельностью».Фото: Соцсети
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8 мая в суде Автозводского района Тольятти рассмотрят дело гражданина Франции Гурвана ле Галля. Это будет заседание по делу об административном правонарушении. Француза обвиняют в нарушении режима пребывания в России. Ле Галля могут оштрафовать и депортировать на родину.

Напомним, информация о ле Галлле появилась еще в марте. Его содержали сотрудники полиции после того, как выяснили, что у француза проблемы с регистрацией. Представители Следственного комитета РФ по Самарской области тогда заявили: гражданина иностранного государства подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Речь идет о 15 тысячах рублей, которые Гурван - по словам правоохранителей - пытался передать в патрульной машине мужчине в форме. По данным следствия, он хотел, чтобы его не наказывали за нарушение режима пребывания в стране.

Автозаводский районный суд заключил учителя под стражу на два месяца, чтобы тот не смог продолжать «заниматься преступной деятельностью». Ле Галль попытался обжаловать решение в Самарском областном суде, но оно осталось в силе.

Друзья детского аниматора и бывшего преподавателя одного из тольяттинских вузов с оценкой от правоохранителей не согласны. И не верят что добродушный француз мог нарушить законодательство страны, в которой он давно работал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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