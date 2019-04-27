2019-04-27T15:17:04+03:00
Происшествия

Крышу полностью смяло: в Самаре «семерка» попала в жуткую аварию

Из-за аварии на трассе М-5 образовалась огромная пробка
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Это почти кабриолет: крышу полностью смяло.Это почти кабриолет: крышу полностью смяло.Фото: соцсети
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Днем 27 апреля на трассе М-5 в районе Старосемейкино произошла авария. На подъезде к селу водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, и легковушка перевернулась на крышу. Очевидцы рассказывают: от автомобиля ничего не осталось.

- «Семерка» перевернулась, видимо, водитель не справился с управлением, - комментируют очевидцы аварии. – Там от машины больше нет ничего. Это почти кабриолет: крышу полностью смяло.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет.

Автомобилисты указывают: на трассе М-5 на подъезде к Старосемейкино из-за аварии скопилась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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