Слишком толстый: медведя Умку из Самарского зоопарка стали реже кормить

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-27T15:34:06+03:00

Теперь медведь ест четыре раза в день

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Старожила Самарского зоопарка медведя Умку стали реже кормить. Сотрудники зоопарка выложили в группе расписание показательных кормлений животных. Теперь самый крупный хищник зоопарка ест четыре раза в день.

- Умка стал меньше кушать. Но не волнуйтесь, он совершенно здоров, просто за зиму он накопил приличное количество жира, который сейчас расходуется, - объяснили сотрудники зоопарка.

Бурый медведь Умка – один из любимцев публики в Самарском зоопарке. 10 января хищник исполнился 21 год. Тогда медведю подарили праздничный торт.

Расписание показательных кормлений и прогулок с животными опубликовано в группе зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU