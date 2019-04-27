Слишком толстый: медведя Умку из Самарского зоопарка стали реже кормить
Старожила Самарского зоопарка медведя Умку стали реже кормить. Сотрудники зоопарка выложили в группе расписание показательных кормлений животных. Теперь самый крупный хищник зоопарка ест четыре раза в день.
- Умка стал меньше кушать. Но не волнуйтесь, он совершенно здоров, просто за зиму он накопил приличное количество жира, который сейчас расходуется, - объяснили сотрудники зоопарка.
Бурый медведь Умка – один из любимцев публики в Самарском зоопарке. 10 января хищник исполнился 21 год. Тогда медведю подарили праздничный торт.
Расписание показательных кормлений и прогулок с животными опубликовано в группе зоопарка.
ИСТОЧНИК KP.RU