В Самаре во время Пасхи будут ходить дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-27T15:53:11+03:00

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В Пасхальную ночь с 27 на 28 апреля в Самаре пустят дополнительные автобусы. Так, их подадут после окончания праздничных Богослужений к Покровскому кафедральному собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла, Храму в честь св. вмч. Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому собору. Автобусы подъедут к храмам в 2:30. Об этом сообщает администрация Самары.

- Кроме того в день Пасхи, 28 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку – 5 мая, на Радоницу - 7 мая, на Троицкую родительскую субботу – 15 июня) и в День Победы, 9 мая, также будут организованы специальные автобусные маршруты к городским кладбищам, - говорится в сообщении.

Перечень «специальных» маршрутов:

1. 4к «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;

2. 27к «пл.им.Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

3. 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

4. 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;

5. 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

6. 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

7. 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;

8. 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».

ИСТОЧНИК KP.RU