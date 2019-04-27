2019-04-27T18:03:00+03:00
Происшествия

В Самарской области горит 950 квадратных метров сухой травы

Пока возгорание не удалось ликвидировать
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Почти все такие пожары происходят по вине человекаПочти все такие пожары происходят по вине человекаФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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27 апреля, в субботу, в Самарской области начался пожар. В районе села Старый Буян загорелись сухая трава и валежник. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

- Пожар охватил 950 квадратных метров, - сообщили в региональном управлении ведомства. – Пожар локализовали в 16:45.

Пока возгорание не удалось ликвидировать. С огнем борются 15 человек и 5 единиц техники. По данным ведомства, погибших, пострадавших и угрозы населённому пункту нет. Привлечены 14 человек, 5 ед. техники.

Ранее в МЧС подчеркнули: практически все подобные пожары происходят по вине человека. За пал травы, особенно в период особого противопожарного режима, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается серьезный штраф. Если речь идет про юридическое лицо, то он может достигать 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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